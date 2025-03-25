CHP'li kaynaklara göre, Kent Lokantaları neden kapatıldı? sorusu gündeme gelirken, bazı sosyal medya kullanıcıları ve haber siteleri, Şişli'deki gezici kent lokantalarının faaliyetlerinin durdurulduğunu iddia etti. Peki, Şişli'de kent lokantaları kapatıldı mı? Kent lokantaları neden kapatıldı? İşte detaylar...

KENT LOKANTALARI KAPATILDI MI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik terör soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen Resul Emrah Şahan'ın yerine Şişli Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Kaymakam Cevdet Ertürkmen'in ilk icraatı tartışma yarattı.

Şişli kayyumu Cevdet Ertürkmen'in ilçedeki kent lokantalarını kapattığı iddia edildi. Yazılı bir belge göndermeyen ama sözlü olarak lokantaların kapatılacağını ifade ettiği öne sürülen Ertürkmen'in belediyenin gezici kent lokantası olarak kullanılan tırını da belediye garajına çektirdiği ifade ediliyor.

ŞİŞLİ KENT LOKANTISI NEDEN KAPATILDI?

Cevdet Ertürkmen, Resul Emrah Şahan'ın koltuğuna oturur oturmaz belediye önündeki caddede yer alan bayrak ve posterleri toplatmıştı. CHP Şişli İlçe Örgütü'nün, kapatılan Mahmut Şevket Paşa Kent Lokantası önünde saat 15.00'de açıklama yapacağı öğrenildi.