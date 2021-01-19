Şişli'de kafasına buz parçası düşen kişi yaralandı
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Şişli'de kafasına buz parçası düşen kişi yaralandı

19.01.2021 21:23 | Son Güncelleme: 19.01.2021 21:40

Şişli'de caddede yürürken kafasına buz parçası düşmesi sonucu yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Şişli'de caddede yürürken kafasına buz parçası düşmesi sonucu yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Duatepe Mahallesi Ergenekon Caddesi'nde yürüyen Türkmenistan uyruklu Babahan A.'nın kafasına bir binanın çatısından kopan buz parçası düştü.

Yaralanan Babahan A'ya, olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edildi. Babahan A., müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Binanın çatısındaki buz sarkıtları da görevliler tarafından temizlendi.

Bu arada, Babahan A'nın kafasına buz parçasının düşme anı çevredeki güvenlik kamerasına da yansıdı.

Şişli'de kafasına buz parçası düşen kişi yaralandı
Şişli'de kafasına buz parçası düşen kişi yaralandı
Şişli'de kafasına buz parçası düşen kişi yaralandı
Şişli'de kafasına buz parçası düşen kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu

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