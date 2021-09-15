Şişli'de iş yeri yangını sırasında esnaf kediyi kurtardı - Haberler
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Şişli'de iş yeri yangını sırasında esnaf kediyi kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Şişli'de iş yeri yangını sırasında esnaf kediyi kurtardı

Şişli'de tek katlı bir oto tamircisinde yangın meydana geldi.

Şişli'de tek katlı bir oto tamircisinde yangın meydana geldi. Yangın sırasında hayvanların bulunduğu yerdeki yeni doğmuş bir kedi esnaf tarafından kurtarıldı. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Şişli Eskişehir Mahallesi Dolapdere Caddesi üzerinde bulunan tek katlı bir oto tamircisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre elektrik sigortasından çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangına kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Yangın sırasında dükkanın içinde olan hayvanlar esnaf tarafından kurtarıldı. Yavru kediyi kurtaran esnaf Ergün Akın; "Çatıya çıktık. İçeride güvercinler, köpekler hayvanlar var. Bir kardeşimiz oradan kangalı aldı hemen. Barış Kaya bana 'Ergün abi kedi var orada' dedi. Bizde hemen indik kediyi aldık. Yanmak üzereydi üzerine su döktük. Ters dönüyordu parmağımı boğazına soktum. Bir suni teneffüs yaptım. Yarı yoldan geri çevirdik hayvanı. Yangın herhalde elektrik sigortasından çıktı" dedi. - İSTANBUL

Şişli'de iş yeri yangını sırasında esnaf kediyi kurtardı

Şişli'de iş yeri yangını sırasında esnaf kediyi kurtardı

Şişli'de iş yeri yangını sırasında esnaf kediyi kurtardı

Şişli'de iş yeri yangını sırasında esnaf kediyi kurtardı

Şişli'de iş yeri yangını sırasında esnaf kediyi kurtardı

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