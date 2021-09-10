Şişli'de boşanma aşamasındaki eşini kaçıran şahıs tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şişli'de boşanma aşamasındaki eşini kaçıran şahıs tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Şişli'de taksiye zorla bindirerek boşanma aşamasındaki eşini kaçıran şahıs çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, ona yardım ettiği iddia edilen şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şişli'de taksiye zorla bindirerek boşanma aşamasındaki eşini kaçıran şahıs çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, ona yardım ettiği iddia edilen şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Güney 3 Sokak'ta yaşanan olayda, Şilan Topal boşanma davası açtığı eşi M.T. tarafından ticari taksi ile ailesinin gözü önünde zorla kaçırılmıştı. Şilan Topal'ın kaçırılmasının ardından aile durumu polise bildirerek yardım istemişti. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda M.T. ve ona yardım eden bir kişi yakalanarak gözaltına alınmıştı. M.T. ve ona yardım eden Rahim M. bugün öğle saatlerinde emniyetteki işlemleri tamamlanarak Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Adliyede savcılığa çıkarılan şüpheliler, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimliğe çıkarılan M.T. tutuklanırken, şüpheli Rahim M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(İrem Demir - Sema Demir/İHA)

Şişli'de boşanma aşamasındaki eşini kaçıran şahıs tutuklandı

Şişli'de boşanma aşamasındaki eşini kaçıran şahıs tutuklandı

Şişli'de boşanma aşamasındaki eşini kaçıran şahıs tutuklandı

Şişli'de boşanma aşamasındaki eşini kaçıran şahıs tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
ŞİŞLİ'DE KADIN BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİ TARAFINDAN BÖYLE KAÇIRILDI

ŞİŞLİ'DE KADIN BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİ TARAFINDAN BÖYLE KAÇIRILDI
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Üner Aleyna Tilki Yıldız Tilbe Amelia Hamlin
Spor Okan Buruk Ozan Tufan Lionel Messi Çağlar Söyüncü Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Fatih Terim Alpha Conde
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Şişli'de boşanma aşamasındaki eşini kaçıran şahıs tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.09.2021 22:16:22. #1.17#