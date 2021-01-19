Şişli'de binadan üzerine buz sarkıtı düşen kişi yaralandı
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Şişli'de binadan üzerine buz sarkıtı düşen kişi yaralandı

19.01.2021 17:37 | Son Güncelleme: 19.01.2021 17:48
Şişli'de binadan üzerine buz sarkıtı düşen kişi yaralandı

ŞİŞLİ'de bir binadan başına buz sarkıtı düşen işçi olarak çalıştığı öğrenilen Türkmenistan uyruklu kişi, yaralandı.

ŞİŞLİ'de bir binadan başına buz sarkıtı düşen işçi olarak çalıştığı öğrenilen Türkmenistan uyruklu kişi, yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınan kişi az daha gözünden oluyordu.

Olay, saat 14.00 sıralarında Ergenekon Caddesi'nde yaşandı. İşçi olarak çalıştığı öğrenilen Türkmenistan uyruklu Babahan Allayarov(51)'un kaldırımda yürürken başına buz sarkıtı düştü. Gözünden ve yüzünden yaralanan Allayarov yere yığılırken, çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, Babahan Allayarov'u ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. Binadaki diğer buz sarkıtları belediye ekipleri ve vatandaşlar tarafından temizlendi. Olay sonrası hastaneye kaldırılan Allayarov neredeyse gözünü kaybediyordu. 


- İstanbul
Şişli'de binadan üzerine buz sarkıtı düşen kişi yaralandı
Şişli'de binadan üzerine buz sarkıtı düşen kişi yaralandı
Şişli'de binadan üzerine buz sarkıtı düşen kişi yaralandı
Şişli'de binadan üzerine buz sarkıtı düşen kişi yaralandı
Şişli'de binadan üzerine buz sarkıtı düşen kişi yaralandı
Şişli'de binadan üzerine buz sarkıtı düşen kişi yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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