Şişli'de araçlarında uyuşturucu çıkan 2 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
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Şişli'de araçlarında uyuşturucu çıkan 2 şüpheli gözaltına alındı

Şişli'de araçlarında uyuşturucu çıkan 2 şüpheli gözaltına alındı
AA / İlyas Kaçar - Haberler | Güncel

Şişli'de yapılan denetimlerde, araçlarında uyuşturucu madde bulunması nedeniyle gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (AA) - Şişli'de yapılan denetimlerde, araçlarında uyuşturucu madde bulunması nedeniyle gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Mahmut Şevket Paşa Mahallesinde yapılan denetimlerinde şüphe üzerine durdurulan bir araç ve araçta bulunan iki kişi üzerinde yapılan aramada 12 parça halinde 103,4 gram marihuana narkotik madde ele geçirildi.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçu kapsamında M.V.Y. ve M.K. isimli kişiler gözaltına alındı. Uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 325 lira para ise muhafaza altına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen M.K. serbest bırakılırken, M.V.Y. tutuklandı.

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