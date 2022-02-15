ŞİŞLİ'DE AKŞAM DENETİMİ

Şişli'de, Emniyet Müdürü Özay Kayhan'ın koordinesinde genel asayiş denetimi yapıldı. Kuştepe ve Feriköy'de, saat 20.00'den itibaren başlayan genel asayiş denetimine Şişli Emniyet Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. Oluşturulan 8 sabit nokta, cadde ve ara sokaklarda görev alan 325 polis, genel emniyet ve asayiş yönünden, umuma açık mekanlardan kahvehane, kıraathane, tekel ürünleri satış noktaları başta olmak üzere narkotik maddeleri şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde denetim gerçekleştirdi.

Denetimler, saat 23.00'e kadar devam edecek.

Demirören Haber Ajansı - Güncel