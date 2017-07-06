Nurgül Yeşilçay'ın Şişen Gözlerini Gören "Sana Ne Olmuş" Demeden Edemedi

Muhteşem Yüzyıl Kösem' dizisinin 'Kösem Sultanı' Nurgül Yeşilçay her yıl olduğu gibi bu sezon da tatil için Bodrum'u tercih etti ve sezonu yakın arkadaşı ile açtı. Yeşilçay'ın şişen yüzü sevenlerini korkuturken güzel oyuncu "Böcekler hunharca ısırdı" açıklamasını yaptı.



GÖZÜM BİR MAHLUKAT TARAFINDAN ISIRILDI

Nurgül Yeşilçay, Önceki gün Turgutreis'te kaldığı otelin plajında dinlendi. Gün boyunca denize hiç girmeyen Yeşilçay'ın gözü ve çevresinin şişip morarmış olması dikkatlerden kaçmadı. Göz altı torbalarını aldırdığı iddia edien Nurgül Yeşilçay şöyle dedi: Gözüm bir mahlukat tarafından hunharca ısırıldı. Allah güneş gözlüğünü bulandan razı olsun. Bu sayede gözlerimi gizliyorum.