İstanbul Boğazı'nda bazı vapur seferleri iptal edildi
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İstanbul Boğazı'nda bazı vapur seferleri iptal edildi

04.12.2020 08:35 | Son Güncelleme: 04.12.2020 08:51
İstanbul Boğazı'nda bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul Şehir Hatları İstanbul Boğazı'nda yaşanan yoğun sis nedeniyle birçok seferini iptal etti.

İstanbul Şehir Hatları İstanbul Boğazı'nda yaşanan yoğun sis nedeniyle birçok seferini iptal etti.

İstanbul Boğazı'nda sis etkili oluyor. Bunun üzerine bir açıklama yapan Şehir Hatları, birçok seferin iptal edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada iptal edilen seferler şöyle açıklandı:

"İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı, Sarıyer- Rumeli kavağı, Anadolu kavağı ağı Hattı, Haliç Hattı, Boğaz Hattı, Anadolu kavağı -Üsküdar Hattı"

(İHA)

İstanbul Boğazı'nda bazı vapur seferleri iptal edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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