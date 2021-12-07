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Sis dağı böyle kapladı

İhlas Haber Ajansı / Emre Binakuran - Haberler | Güncel

Sis dağı böyle kapladı Çataldağ'da gün batımında ortaya çıkan sis kısa sürede etrafı kapladı Sisin dağın üzerinden inişi havadan görüntülendi Balıkesir'in Susurluk ve Kepsut ilçeleri arasında yer alan 1336 rakımlı Çataldağ'da sisin dağın tepesinden inişi havadan görüntülendi.

BALIKESİR (İHA) - Sis dağı böyle kapladı

Çataldağ'da gün batımında ortaya çıkan sis kısa sürede etrafı kapladı

Sisin dağın üzerinden inişi havadan görüntülendi

BALIKESİR - Balıkesir'in Susurluk ve Kepsut ilçeleri arasında yer alan 1336 rakımlı Çataldağ'da sisin dağın tepesinden inişi havadan görüntülendi. Kartpostallık görüntülerde dağın başında beliren sis bulutu, bir kaç dakika içinde Çataldağ'ı sardı.

Balıkesir'in en yüksek noktalarından birisi olan Çataldağ'da mevsim gereği görülen sis olayı havadan saniye saniye takip edildi. Sisin dağın başında görülmesi ve dakikalar içinde dağı etkisi altına alması kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Gün batımında meydana gelen sis, gece boyunca dağın yüksek rakımlı noktalarında etkili oldu.

Sis dağı böyle kapladı

Sis dağı böyle kapladı

Sis dağı böyle kapladı

İhlas Haber Ajansı / Emre Binakuran - Son Dakika Haberleri

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