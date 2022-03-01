SIRTINDAKİ BIÇAĞI ÇIKARTINCA BAYILDI

KEPEZ, ANTALYA (DHA) - Antalya'da Hakan Kaya (32), tanımadığı kişi ya da kişiler tarafından meyve bıçağıyla sırtından bıçaklandı. Arkadaşının ablasının evine sığınan Kaya, sırtından bıçağı çıkartmasının ardından bayıldı.

Olay, öğle saatlerinde Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi 3050 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Hakan Kaya, tanımadığı kişi ya da kişiler tarafından sırtından bıçaklandı. Kaya, ardından yakınlarda bulunan 2 katlı binada oturan arkadaşının ablası Tülay Tanış'ın evine sığındı. Tülay Tanış'tan 112'yi aramasını isteyen Hakan Kaya, sırtındaki bıçağı çıkarttıktan sonra bayıldı. Tanış'ın 112'yi araması üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Hakan Kaya'yı ambulansala hastaneye götürdü. Polis ekipleri ev sahibinin bilgisine başvurdu. Hakan Kaya'nın sırtından çıkarttığı meyve bıçağının, evin önündeki masanın üzerinde olduğu görüldü.

'BIÇAĞI GÖRÜNCE ŞOK OLDUM'

Hakan Kaya yanlarına geldikten sonra yere yatırdıklarını ifade eden Tülay Tanış, "Ağabeyimle beraber battaniye üzerine yatırdık. Bıçak sırtındaydı ve kendisi çıkardı. Ben bıçağı gördükten sonra şok oldum. Bıçağın yarısından fazlası sırtına girmişti. Nerede olduğunu söylemedi ama 'Beni sırtımdan bıçakladılar. Göremedim, herhalde bir düşmanım' dedi. Bazı şeyleri de söyleyemeden bayıldı. O anda titriyordu. Ben kendisini tanıyorum, kardeşimin okul arkadaşı. 'Yardım edin' deyince biz de yardım ettik" dedi.

Tülay Tanış ve kardeşi, ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.