Sırtındaki bıçakla hastaneye kaldırıldı (2)
Demirören Haber Ajansı / Murat AYDIN - Haberler | Güncel
YAKALANDIErzurum'un Oltu ilçesinde, kaldırımda yürüyen Önay Çınar'ı sırtından bıçakladıktan sonra kaçan Doğuş K., polisin takibi sonucu Şenkaya ilçe merkezinde yakalandı.
YAKALANDI
Erzurum'un Oltu ilçesinde, kaldırımda yürüyen Önay Çınar'ı sırtından bıçakladıktan sonra kaçan Doğuş K., polisin takibi sonucu Şenkaya ilçe merkezinde yakalandı. Akrabasının evinde gizlenmeye çalıştığı belirlenen Doğuş K., gözaltına alınarak, Oltu'ya getirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat AYDIN