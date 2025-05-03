Sırrı Süreyya Önder neden öldü? 18 gündür hastanede tedavi görüyordu

Sırrı Süreyya Önder neden öldü? Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp krizi sonucu 18 gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede, 62 yaşında hayatını kaybetti. Sırrı Süreyya Önder'in ölüm nedeni merak edildi. Sırrı Süreyya Önder hasta mıydı, neden tedavi görüyordu? İşte Sırrı Süreyya Önder neden öldü? Yanıtı haberimizde...

SIRRI SÜREYYA ÖNDER NEDEN ÖLDÜ?

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti. Hastane tarafından yapılan açıklamada 18 gündür yoğun bakımda tutulan Önder'in ölüm nedeni olarak çoklu organ yetmezliği gösterildi.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp krizi sonucu 18 gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede, 62 yaşında hayatını kaybetti. Hastaneden yapılan açıklamada, "Sırrı Süreyya Önder çoklu organ yetmezliğinden saat 16.10'da hayatını kaybetmiştir" denildi.