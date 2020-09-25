Sırrı Süreyya Önder kimdir? Sırrı Süreyya Önder eğitimi nedir? Sırrı Süreyya Önder nereli? Sırrı Süreyya Önder kaç yaşında?
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Sırrı Süreyya Önder kimdir? Sırrı Süreyya Önder eğitimi nedir? Sırrı Süreyya Önder nereli? Sırrı Süreyya Önder kaç yaşında?

25.09.2020 10:27 | Son Güncelleme: 25.09.2020 10:30
Sırrı Süreyya Önder kimdir? Sırrı Süreyya Önder eğitimi nedir? Sırrı Süreyya Önder nereli? Sırrı Süreyya Önder kaç yaşında?

Senaristlik, yönetmenlik, sinema oyunculuğu, müzik yapımcılığı yapan Srrı Süreyya Önder kim? Sırrı Süreyya Önder nereli? Sırrı Süreyya Önder'in kızı kim?

Sırrı Süreyya Önder, 1962 yılında Adıyaman ilinin merkez ilçesinde, asimile olmuş Türkmen olarak ifade ettiği bir ailede dünyaya geldi. Sırrı Süreyya Önder kimdir? Sırrı Süreyya Önder'in kızı kim?

SIRRI SÜREYYA ÖNDER KİMDİR?

Sırrı Süreyya Önder, 7 Temmuz 1962 yılında Adıyaman'da dünyaya geldi. Türk sinemacı, yazar ve siyasetçi olan Sırrı Süreyya Önder, TBMM 24. Dönem İstanbul, 25. Dönem ve 26. Dönem Ankara milletvekili.

Senaristlik, yönetmenlik, sinema oyunculuğu, müzik yapımcılığı ve ulusal basında köşe yazarlığı yaptı. Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku (BDP'nin desteklediği bağımsızlar) saflarında katıldığı 2011 genel seçimlerinde, İstanbul 2. bölgeden milletvekili seçildi. 2014 yerel seçimlerinde HDP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı oldu, ancak kazanamadı. HDP saflarında katıldığı Haziran 2015 genel seçimlerinde ve Kasım 2015 genel seçimlerinde ise Ankara 1. bölgeden milletvekili seçildi.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER'İN KIZI KİM?

Sırrı Süreyya Önder, 1991 yılında Şile'de, Adıyamanlı bir arkadaşının yazlığında tanıştığı eşi ile evlendi. Bir çocuğu oldu. Ama dört yıl sonra boşandı. Sırrı Süreyya Önder'in tek kızı Ceren Önder 1992 doğumlu. 2015 yılındaEmre Abay ile dünya evine girdi. Sırrı Süreyya Önder'in damadı olan Emre Abay Serdar Erener'in Alamet-i Farika reklam ajansı ve Cem Boyner'in Morhipo sitesinde çalışıyor.

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