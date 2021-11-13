Sırp lider Dodik: Erdoğan'a söz verdim savaşmayacağız

Bosnalı Sırpların lideri Milorad Dodik'in ayrılıkçı söylemlerinin ve bağımsız ordu kuracağını söylemesinin ardından Balkanlar'da yeni bir siyasi krizin fitili ateşlendi. Bosna Hersek'te gerilim tırmanırken Türkiye devreye girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosnalı liderlerle bir araya geldi ve istikrarın korunması için atılacak adımlar masaya yatırıldı.

ERDOĞAN PEŞ PEŞE GÖRÜŞMELER YAPMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 Kasım'da Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi Bakir İzetbegoviç ile görüşmüştü. 1 hafta sonra da Bosnalı Sırp Lider Dodik ile gerilimin azaltılması için çalışma yemeğinde buluşmuştu.

"ERDOĞAN'A SAVAŞIN BİR SEÇENEK OLMADIĞININ SÖZÜNÜ VERDİM"

Dodik gerilimin perde arkasını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Balkanlar'daki etkisini A News'e anlattı.

Dodik, "Erdoğan'a savaşın bir seçenek olmadığı sözünü de verdim. Başkası istedi diye savaşa gitmeyiz. Savaşmayacağız ve barışı tehlikeye atmayacağız. Benim için siyasi bir amaç yok, çünkü barışı tehlikeye atmış olurum ve bu yüzden bunu yapmayacağım." ifadelerini kullandı.

"BÖLGEDE SAVAŞ İSTEMİYORUM"

Görüşmenin olumlu geçtiğini belirten Dodik, "Bu yıl birkaç kez Erdoğan ile görüştüm, ilişkilerimizi topyekün görüştük. Masada Bosna-Hersek ve Balkan bölgesi ile ilgili çeşitli siyasi konular, istikrar ihtiyaçları ve tabii ki durumun anlaşılması için, Belgrad'dan Saraybosna'ya ulaşan, Türkiye'nin de desteklediği bir otoyol inşaatı vardı. Balkanlar'daki birçok sorunu çözecek ekonomik konular vardı." şeklinde konuştu.

Sırp lider Dodik bölgede bir çatışma istemediğini ve sorunun boyutu ne olursa olsun barışı önemsediğini belirtti.

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