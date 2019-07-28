Şırnak ve Ağrı'da hava destekli operasyon: 4 terörist etkisiz hale getirildi

İç güvenlik operasyonları kapsamında, Şırnak Cudi Dağı ve Ağrı Dendürek Dağı'nda jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 4 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonu kapsamında Şırnak ve Ağrı'da il jandarma komutanlıklarınca operasyonlar düzenlendiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Şırnak Cudi Dağı'nda, İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist, Ağrı Tendürek Dağı'nda, İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist olmak üzere toplam 4 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor.

Haber: ANKARA,

Kaynak: DHA