Şırnak'taki Köy Okullarına Gaziantep Desteği

Gaziantep Sağlık, Eğitim, Kültür ve Bizim Çocuklar Vakfı (GASEK) tarafından Şırnak ili İdil İlçesine bağlı Üçok Köyü Okuluna yardım kampanyası düzenlendi. Kampanyada toplanan eşyalar Cuma günü karayolu ile Üçok Okuluna götürülecek.

Gaziantep Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Toplantı Salonunda düzenlenen basın toplantısında kampanyaya destek veren kurum, kuruluş ve kişilere teşekkür edildi. Gaziantep Sağlık, Eğitim, Kültür ve Bizim Çocuklar Vakfı Başkanı Settar Kırat'lının düzenlediği basın toplantısında birlik ve beraberlik konusunda önemli bir fotoğrafın bugün Gaziantep'te çekildiğine dikkat çekti.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Toprak, Gaziantep'in her zaman mazlumun ve mağdurun yanında olduğunu söyleyerek, bu sosyal sorumluluk projesine ön ayak olan GASEK Bizim Çocuklarımız Vakfı Başkanı Settar Kıratlıoğlu'na teşekkürlerini sundu. Büyükşehir Belediyesi olarak böyle bir sosyal sorumluluk projesi içerisinde olmaktan ötürü mutluluğunu dile getiren Toprak, "Allah hayrımızı kabul etsin ve sayımızı arttırsın. Gaziantep her zaman mazlumun, mağdurun yanında olmuştur. Bu proje kapsamında ihtiyacı olan öğrencilerimize, ihtiyaçları dahilinde ki, malzemelerin gönderilmeside, bunun en güzel örneklerinden bir tanesidir. Ben tekrar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, "Bugün burada, Şırnak İdil İçesi'ndeki Üçok Köyü'ne gidecek yardımların yola çıkması hususunda toplanmış bulunmaktayız. Ben öncelikle böyle bir duyarlı projeye imza atan ve bu projeye katkı sunmamızı sağlayan GASEK Vakfımıza ve Başkanı Settar Beye, teşekkür ederim. Bu birliğimizin ve beraberliğimizin ispatıdır. Türkiye olarak, Şırnak'tan, Sinop'a Van'dan, İzmir'e; Edirne'den, Kars'a; Hakkari'den, Muğla'ya; bir ve beraberiz. Bugünkü yapılan organizasyonda, en güzel örneklerinden bir tanesidir. Bu projeye önderlik eden başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere, katkı sunan bütün kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyoruz. Bu proje bize geldiğinde anlamlı bulduk. Başta Ak Parti Şehitkamil teşkilatı olarak katkı sunmak istedik ve elimizden geleni yaptık. Bu birlik ve beraberliğin bütün İslam dünyasına örnek olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı

GESOB Başkanı Ömer Küsbeoğlu ise "Bu tür projelerin arkası elbette ki gelecektir. Geçen haftada Afrin'deki Mehmetçiğimize, Gümrük ve Ticaret Müdürümüz Bilal Yazıcı aracılığıyla Çorapçılar ve Trikotajcılar Odasından 10 bin tane bere, çorap ve eldiven gönderdik. Gaziantep her şeye layık. Gaziantep her şeyin en güzelini yapar. Biz valimizle, emniyetimizle, belediyelerimizle ve esnafımızla birlik ve beraberlik içerisin hizmet sunmaya devam ediyoruz. Başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. ve inşallah Afrin'de görevde olan Mehmetçiğimiz, en kısa zamanda yuvalarına sağ salim döner" diye konuştu.

Düzenlenen toplantıya Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak, Ak Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz ile yönetim kurulu üyeleri, Ticaret İl Müdürü Bilal Yazıcı, Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü yetilileri, GESOB Başkanı Ömer Küsdbeoğlu, Gaziantep Trikotajcılar Odası Başkanı Ömer Küsbeoğlu ile çok sayıda kişi katıldı. - GAZİANTEP