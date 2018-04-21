Şırnak'taki "Gençlik ve Huzur Festivali" Sona Erdi
Şırnak'ın Uludere ilçesindeki Şenoba beldesinde AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen "1. Geleneksel Gençlik ve Huzur Festivali" sona erdi.
Şırnak'ın Uludere ilçesindeki Şenoba beldesinde AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen "1. Geleneksel Gençlik ve Huzur Festivali" sona erdi.
Belde meydanındaki festivale yöresel kıyafetleriyle katılanlar, Türk bayraklarıyla halay çekti.
Parti temsilcilerinin yanı sıra kanaat önderlerinin de yer aldığı festivalde vatandaşlar doyasıya eğlendi.
Festivalin sonunda aniden bastıran sağanak nedeniyle çocuk ve kadınlar, çadırlar ve araçlara sığındı.
Öte yandan, festivale katılması ve Uludere ilçesinde açılması planlanan Gülyazı Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulunması beklenen Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin programının iptal edildiği öğrenildi.