Şırnak'ta vatandaşın bahçesine giren yorgun yaban keçisi eski gücüne kavuşunca doğaya salındı

Şırnak'ın Kasrik beldesinde bir vatandaşın bahçesine giren bitkin haldeki yaban keçisi, eski gücüne kavuşturularak doğaya salındı.

Şırnak'ın Kasrik beldesinde bir vatandaşın bahçesine giren bitkin haldeki yaban keçisi, eski gücüne kavuşturularak doğaya salındı.

Beldede yaşayan Beytullah Külte evinin bahçesinde 3 gün önce yaban keçisi gördü.

Külte durumu Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Mesut Güngör ile paylaştı.

Güngör'ün yaban keçisinin fotoğraflarını valiliğe göndermesi üzerine jandarma ve Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri 1 yaşında olduğu tespit edilen yaban keçisini evden aldı.

Yaban keçisi gerekli aşı ve tedavilerinin ardından doğaya bırakıldı.

Külte ve mahalle muhtarına gösterdiği duyarlılık nedeniyle teşekkür belgesi verildi.

Beytullah Külte, AA muhabirine 3 gün önce saat 05.00 sıralarında kapısı açık olan bahçesine yaban keçisi girdiğini fark ettiğini söyledi.

Yaban keçisinin etraftaki tellere çarptığını dile getiren Külte, "Aldım eve götürdüm. Çok halsiz, yorgun ve açtı. Onu besledim ve mahalle muhtarına durumla ilgili bilgi verdim. O da sağ olsun duyarlılık gösterdi. İlgili arkadaşlar jandarma ile gelip, aldılar. Görevimi yaptım. Yerimde kim olsa aynısını yapardı. Vatandaşlardan isteğim böyle zor durumda olan hayvanlara karşı duyarlı olmaları." dedi.

Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Güngör de vatandaşın kendisine haber vermesi üzerine jandarma ve valiliğe haber verdiğini belirtti.

Güngör, "Bu iyi niyeti gösteren vatandaşımıza, valiliğimize ve Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekibine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay ise yüksek kesimlerde yaşayan keçinin su ihtiyacını karşılamak için aşağı bölgelere geldiğini düşündüklerini anlatarak, 1 yaşındaki yaban keçisinde duvara ve tellere çarpması sonucu bazı yaralar gördüklerini ifade etti.

Kalay, 2-3 günlük tedavinin ardından yaban keçisinin doğaya bırakılacak seviyeye geldiğini belirterek, bu sürece katkı sunan herkese teşekkür etti.

Zaman zaman yaban keçileri ile ilgili bazı olumsuz haberler duyduklarına işaret eden Kalay, "Bunlar bize intikal ettiğinde bu olumsuzluğu yapan vatandaşlarımıza cezai işlemler uyguladığımız gibi bu tür hassasiyet gösteren, doğanın korunmasına destek sağlayanları da ödüllendirmek bizim boynumuzun borcu. Onları zaman zaman teşekkür belgesiyle onurlandırıyoruz." diye konuştu.

Kalay, vatandaşlardan yaban hayvanların doğada sürdürülebilirliğinin sağlanması için bu tür durumlarda hayvana zarar vermeden ilgili yerlere bilgi vermelerini istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan