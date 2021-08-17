Şırnak'ta TÜGVA'dan üniversiteye hazırlık öğrencilerine kaynak kitap dağıtıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şırnak'ta TÜGVA'dan üniversiteye hazırlık öğrencilerine kaynak kitap dağıtıldı

Şırnak'ta TÜGVA'dan üniversiteye hazırlık öğrencilerine kaynak kitap dağıtıldı
Anadolu Ajansı / Muhammed Şamil Aliağaoğlu - Haberler | Güncel

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Silopi Temsilciliği, üniversiteye hazırlık yapan 100 lise öğrencisine kaynak kitap dağıttı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Silopi Temsilciliği, üniversiteye hazırlık yapan 100 lise öğrencisine kaynak kitap dağıttı.

TÜGVA Silopi Temsilcisi Fırat Haşimoğlu, yaptığı açıklamada, üniversiteye hazırlanan gençlere yönelik kaynak kitap temin ettiklerini belirterek, kitapları gençlere dağıttıklarını söyledi.

Vakfın Silopi Kadın ve Aile Koordinatörü Züleyha Örgen de öğrencilere her türlü desteği sunacaklarını belirtti.

Örgen, üniversiteye hazırlık döneminde de gençlere rehberlik ederek iyi bir puan almaları hususunda destek olacaklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Şamil Aliağaoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Murat Kurum Ziya Selçuk Tanju Özcan
Magazin Alişan Berkay Kibariye Demet Akalın
Spor Mesut Özil Mete Gazoz Fatih Terim Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şırnak'ta TÜGVA'dan üniversiteye hazırlık öğrencilerine kaynak kitap dağıtıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.8.2021 15:47:32. #1.16#

title