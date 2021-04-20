Şırnak'ta tarihi yapılar gün yüzüne çıkıyor
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Şırnak'ta tarihi yapılar gün yüzüne çıkıyor

İhlas Haber Ajansı / HAZIM GÖKÇE - Haberler | Güncel

Şırnak'ta tarihi yapılar gün yüzüne çıkıyorŞIRNAK Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan tarihi yapılar göz kamaştırıyor.

Şırnak'ta tarihi yapılar gün yüzüne çıkıyor

ŞIRNAK Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan tarihi yapılar göz kamaştırıyor. Terörün minimize edilmesiyle beraber yaylalar serbest edildi, 4 bin yıllık tarih gün yüzüne çıktı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyünün yüksek rakımlı Harguri yaylasında bulunan tarihi dev yapılar baharın gelişiyle beraber göz kamaştırıyor. Terörün bölgeden izleri silinmesiyle turizme açılan bölgelerde onlarca yapı görenleri hayretler içinde bırakıyor. Dev taş ve kayalarla yapılan eski yerleşim yeri yöre halkı tarafından 3 bin yıllık bir geçmişi olduğu iddia ediliyor. Köylüler yaz kış bu bölgede piknikler yapıp tarihi bölgede güzel vakit geçiriyor. Başaran köyüne 4 kilometre uzaklıkta bulunan eski yerleşim yeri havadan görüntülenirken, ortaya güzel görüntüler çıktı.

(SRD-AKK-Y)

Şırnak'ta tarihi yapılar gün yüzüne çıkıyor
Şırnak'ta tarihi yapılar gün yüzüne çıkıyor
Şırnak'ta tarihi yapılar gün yüzüne çıkıyor
Şırnak'ta tarihi yapılar gün yüzüne çıkıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAZIM GÖKÇE

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