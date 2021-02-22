Gece yarısı köye inen kurtlar keçi sürüsüne saldırdı, 50 bin TL'lik zarar var

Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Sulak köyüne inen kurt sürüsü, Hasan Dalman'a ait 25 keçiyi telef etti, 15'ini de yaraladı. Dalman, bazı keçilerinin de kayıp olduğunu belirterek, yaklaşık 50 bin TL'lik zararı olduğunu söyledi.

İdil ilçesine bağlı Sulak köyünde hayvancılıkla geçimini sağlayan Hasan Dalman'ın ağılındaki yaklaşık 100 küçükbaşı kurt sürüsünün saldırısına uğradı. Sürünün saldırısıyla 25 keçi, ölürken, 15'i de yaralandı.

50 BİN TL'LİK ZARARI VAR

Sabah hayvanlarına bakmak için ağıla gelen Dalman, büyük üzüntü yaşadı. Bazı hayvanlarının da kayıp olduğunu belirten Dalman, 50 bin TL'lik zararının bulunduğunu söyledi.

"YARDIM İSTİYORUM"

Tek geçim kaynağının hayvancılık olduğunu aktaran Dalman, "Yaklaşık 10 yıldır hayvanlarımı bu ağılda barındırıyorum. 3-4 aylık kış mevsiminde hayvanlarım burada kalıyor. Sabah sürüme bakmaya geldim. Kurtlar 25 keçimi öldürmüştü, 15 de yaralı vardı. Bazı hayvanları da kayalıklardan atmışlar, bazıları hala kayıp. Mağdurum ve 50 bin TL'lik zararım oldu. Yardım istiyorum" dedi.

İşte olay yerinden kareler;

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan KÜDEN