Şırnak'ta korona virüsü yenen ikisi 70 yaş üstü üç hasta alkışlarla taburcu edildi
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Şırnak

Şırnak'ta korona virüsü yenen ikisi 70 yaş üstü üç hasta alkışlarla taburcu edildi

Şırnak'ta korona virüsü yenen ikisi 70 yaş üstü üç hasta alkışlarla taburcu edildi Şırnak'ta yeni tip korona virüs tedavisi tamamlanan ikisi 70 yaş üstü üç kişi, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.

19.04.2020 20:35 | Son Güncelleme: 19.04.2020 20:36
Şırnak'ta korona virüsü yenen ikisi 70 yaş üstü üç hasta alkışlarla taburcu edildi

Şırnak'ta korona virüsü yenen ikisi 70 yaş üstü üç hasta alkışlarla taburcu edildi

ŞIRNAK - Şırnak'ta yeni tip korona virüs tedavisi tamamlanan ikisi 70 yaş üstü üç kişi, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.

Bir süre önce göğüs ağrısı, nefes darlığı, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Şırnak Devlet Hastanesi'ne başvuran Ramazan Alkan (78), Ramazan Tuncay ve bir muvazzaf askerin korona virüs test sonuçları pozitif çıktı. Hastalar, Şırnak Devlet Hastanesinde 15 günlük tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuştu. Alkan ve Tuncay sağlık personelinin alkışları eşlinde evlerinde gönderilirken, hastalar da sağlık çalışanlarını alkışlayarak teşekkür etti.

Kentte önceki gün taburcu edilen 9 hasta ile birlikte korona virüsü yenip sağlığına kavuşan hasta sayısı 12 oldu.

Şırnak'ta korona virüsü yenen ikisi 70 yaş üstü üç hasta alkışlarla taburcu edildi

Kaynak: İHA

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