Şırnak'ta evden hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı - Haberler
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Şırnak'ta evden hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı

Şırnak'ta evden hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı
AA / Ekrem Payan - Haberler | Güncel

Şırnak'ın İdil ilçesinde, jandarma ekipleri evden ziynet eşyası hırsızlığıyla ilgili 75 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü izleyerek 3 şüpheliyi yakaladı.

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın İdil ilçesinde, jandarma ekipleri evden ziynet eşyası hırsızlığıyla ilgili 75 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü izleyerek 3 şüpheliyi yakaladı.

İdil'in Kırca köyünde bir evden ziynet eşyası ve bir miktar para çalınması üzerine durum jandarmaya bildirildi.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından başlatılan çalışma kapsamında çevredeki 25 güvenlik kamerasına ait 75 saatlik görüntü kaydı incelendi.

Kimlikleri belirlenen 3 şüpheli hakkında savcılık tarafından yakalama kararı çıkarıldı.

Şüphelilerden H.G. Mardin'de, A.K. ve H.K. de Şırnak'ta yakalandı. Şüphelilerin üst aramasında çalınan ziynet eşyası ve para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Çalınan ziynet eşyası ve paranın değerinin yaklaşık 500 bin lira olduğu belirtildi.

Trafik eğitimi alan jandarma personeline 2 saat sonra kırmızı ışıkta geçtiği için ceza uygulandı

Trafik eğitimi alan jandarma personeline 2 saat sonra kırmızı ışıkta geçtiği için ceza uygulandı

AA / Ekrem Payan - Son Dakika Haberleri

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