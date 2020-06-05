Şırnak'ta bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Şırnak'ın İdil ilçesinde, bariyerlere çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.
05.06.2020 23:41 | Son Güncelleme: 05.06.2020 23:41
Şırnak'ın İdil ilçesinde, bariyerlere çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İsmail Özcan'ın kullandığı otomobil, İdil-Cizre kara yolunun Sulak mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.
Kazada yaralan sürücü Özcan, 112 Acil Sağlık ekiplerince İdil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Özcan'ın İlçe Jandarma Komutanlığında görevli uzman çavuş olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA