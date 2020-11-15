Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada baba, oğlunu tüfekle öldürdü
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Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada baba, oğlunu tüfekle öldürdü

15.11.2020 17:33 | Son Güncelleme: 15.11.2020 17:49
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada baba, oğlunu tüfekle öldürdü

Şırnak'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada baba, oğlunu tüfekle öldürdü. Olay yerinden kaçan babayı yakalamak için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesi Yağmurkuyusu köyünde baba N.N. ve oğlu Mazlum N. arasında daha önce aralarındaki arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma çevredekilerin araya girmesiyle yatıştırıldı.

Baba N.N, 2 saat sonra İdil ilçesinden Güçlükonak'ın Yağmurkuyusu köyüne eşyalarını taşıması sırasında önünü kestiği oğlunu pompalı tüfekle ağır yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

112 Acil Servis ekiplerince Güçlükonak Devlet Hastanesine kaldıran Mazlum N, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan babayı yakalamak için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan

Haber Yorumları (2)
MUĞLALI: Haberin başlığını görünce, %99 güneydoğudadır diye düşündüm. Sonuç ortada
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
ADI GÜZEL: Sizin orası cennet mi? Yunan savaşı çıkarsa o zaman Doğulu kardeş olur. Ben karadenizliyim şu egelileri sevemedim gitti. Çocuğunda yunan asıllı insanlarsınız.
Yayından Kaldır
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