Şırnak'ta ahırdan tarlaya organik gübre mesaisi başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Şırnak'ta ahırdan tarlaya organik gübre mesaisi başladı

19.03.2021 10:59 | Son Güncelleme: 19.03.2021 11:04

Şırnak'ta ahırdan tarlaya organik gübre mesaisi başladı Şırnak'ta baharın gelişiyle beraber köylüler, kış aylarında ahırlarda biriken organik gübreleri tarlalara dökmeye başladı.

Şırnak'ta ahırdan tarlaya organik gübre mesaisi başladı

ŞIRNAK - Şırnak'ta baharın gelişiyle beraber köylüler, kış aylarında ahırlarda biriken organik gübreleri tarlalara dökmeye başladı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde havaların ısınmasıyla beraber köylülerin de tarla mesaisi başladı. Kış aylarında ahırlarda biriken organik gübreleri toplayan köylüler, bunları el yordamıyla tarla ve bahçelere serpiyor. Yoncaların daha verimli olması için kış hazırlıklarına başlayan köylüler, bahar aylarında yoğun bir mesai harcıyor. Hurşit Uçuş isimli çiftçi, her yıl tarlalarda çalışarak bahar aylarını geçirdiklerini söyledi. Uçuş, "Kış aylarında biriken organik gübreyi traktörlerle taşıyoruz. Tarlalarımıza gübreyi serpiyoruz. Hayvanlarımız kış aylarında aç kalmaması için gübreyi dağıtıyoruz. Yoncalar daha güzel olsun diye çalışıyoruz" dedi.

Şırnak'ta ahırdan tarlaya organik gübre mesaisi başladı
Şırnak'ta ahırdan tarlaya organik gübre mesaisi başladı
Şırnak'ta ahırdan tarlaya organik gübre mesaisi başladı
Şırnak'ta ahırdan tarlaya organik gübre mesaisi başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAZIM GÖKÇE

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Joe Biden Fuat Oktay Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Aleyna Tilki Ayşegül Çınar Aslıhan Karalar Berrak Tüzünataç
Spor Bülent Uygun Ünal Karaman Aykut Kocaman Abdullah Avcı Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şırnak'ta ahırdan tarlaya organik gübre mesaisi başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 11:16:26. #1.14#
title