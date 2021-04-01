Şırnak'ta iki kamyonet kafa kafaya çarpıştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şırnak'ta iki kamyonet kafa kafaya çarpıştı

İhlas Haber Ajansı / AYHAN BABAT - Haberler | 3. Sayfa
Şırnak'ta iki kamyonet kafa kafaya çarpıştı

Şırnak'ta iki kamyonet kafa kafaya çarpıştı Şırnak'ın Uludere ilçesinde 2 kamyonet kafa kafaya çarpıştı.

Şırnak'ta iki kamyonet kafa kafaya çarpıştı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Uludere ilçesinde 2 kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda araçlar kullanılamaz hale geldi.

Olay, Uludere ilçesine bağlı Bağlıca köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Şenoba'dan Uludere'ye giden Ahmet İ. yönetimindeki 10 ABE 261 plakalı inşaat malzemesi yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu İnceler köyünden Hilal beldesine giden Ferhat T. yönetimindeki 27 VR 096 plakalı kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ölen ya da yaralanın olmadığı kazada araçlar kullanılamaz hale geldi.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile yoldan kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Şırnak'ta iki kamyonet kafa kafaya çarpıştı
Şırnak'ta iki kamyonet kafa kafaya çarpıştı
Şırnak'ta iki kamyonet kafa kafaya çarpıştı
Şırnak'ta iki kamyonet kafa kafaya çarpıştı
Şırnak'ta iki kamyonet kafa kafaya çarpıştı
Şırnak'ta iki kamyonet kafa kafaya çarpıştı
Şırnak'ta iki kamyonet kafa kafaya çarpıştı
Şırnak'ta iki kamyonet kafa kafaya çarpıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYHAN BABAT

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Cahit Özkan Özlem Zengin Erkan Kandemir Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Bahar Candan Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Ersun Yanal Caner Erkin Fatih Terim Şenol Güneş
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ramazan Emre Belözoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şırnak'ta iki kamyonet kafa kafaya çarpıştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 11:57:21. #1.14#
title