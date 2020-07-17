ŞIRNAK Kaymakamdan görme engellilere gitar Kaymakamdan görme engellilere gitarŞIRNAK'ın Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca, görme engelli iki kişiye gitar hediye etti.

Kaymakamdan görme engellilere gitar

ŞIRNAK'ın Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca, görme engelli iki kişiye gitar hediye etti.

Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Gençlik Merkezi'ni ziyaret ederek özel yetenek sınavındaki müzik bölümüne hazırlık yapan gitar çalan öğrencileriyle bir araya geldi. Ziyareti sırasında Gençlik Merkezi'nde şan ve enstrüman eğitimi alan doğuştan görme engelliler Sercan Tunğ (31) ve Yakup Algur'u (15) olduğun öğrenen Kaymakam Kuruca, gösterdikleri çaba ve gayretten ötürü Tunğ ve Algur'a gitar hediye etti. Tunğ ve Altur'a başarı dileklerini ileten Kaymakam Kuruca, "Gelecekle ilgili umut verdiniz. Böyle bir ekip gördüğüm içinde çok mutlu oldum. Ekibi büyüteceğiz, bizde elimizden gelen desteği vereceğiz" dedi.

Görme engelli Tunğ ve Algur, Kaymakam Kuruca'ya desteklerinden dolayı teşekkürlerini illeti.

Kaynak: DHA