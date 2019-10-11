Şırnak gazisine "demir levhalı" saldırıya tepkiler

11.10.2019 20:32

Afyonkarahisarlı şehit aileleri ve gazileri, Şırnak gazisi ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı'ya otopark tartışması sırasında demir levhayla yapılan saldırıya tepki gösterdi.

Kentteki çok sayıda şehit ailesi ve gazi, dernek binasına gelerek Kumartaşlı'ya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Şehit babası Süleyman Üye, saldırıya çok sinirlendirdiklerini söyledi.

Kumartaşlı'nın arkasında olduklarını belirten Üye, "Gaziler, şehit babalarının evlatlarıdır. Halkımız bunu böyle bilsin. Gazilere yapılan saldırı, şehit babalarına ve ailelerine yapılmıştır. Bu yaşanan olayı şiddetle kınıyoruz. İnşallah, bir daha tekrarlanmaz." diye konuştu.

Şehit Mehmet Sağlam'ın babası Musa Sağlam da Kumartaşlı'ya yönelik saldırıyı kınayarak, "Bir gaziye küfür etmek ne demektir? Biz şehit babası olarak bu memlekette niye yaşıyoruz? Dernek başkanımızın da arkasındayız. O saldırıda bulunan kişiye de insan diyemiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Aracın içinde 5 yaşındaki oğlum vardı"

Kumartaşlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, iş merkezinin etrafında bulunan, engelli ve gaziler için ayrılan özel park yerine aracını park eden Erhan K'yi uyardığını söyledi.

Kumartaşlı, şöyle konuştu:

"Aramızda çıkan tartışma sonucu arbede yaşadık ve çevredeki vatandaşlar bizi ayırdı. Erhan K, daha sonra sinir krizine girdi ve yan taraftaki apartmanın bahçesindeki 'Çimlere basmayın' tabelasını söktü. Onunla üzerimize gelince geri çekildim. Demir levhayla otomobilimin arka camını parçaladı. O esnada aracın içinde 5 yaşındaki oğlum da vardı. Sonra dernek binasına gittim. Erhan K. de arkamdan demir levhayla koşa koşa geldi. Dernek binamıza girdi ve demir levhayı üzerime salladı. Kendimi sandalyeyle korudum. Hatta elimdeki sandalyeye 1-2 defa vurdu."

Kumartaşlı, dernek binasında yeniden arbede yaşandığını belirterek, vatandaşların kendilerini ayırdığını söyledi.

Polise giderek Erhan K. hakkında şikayetçi olduklarını anlatan Kumartaşlı, şunları kaydetti:

"Ülkemizin binlerce askeri, milli birlik mücadelesi içinde Suriye'de operasyon yaparken Erhan K'nin 'benim şehidime ve gazime sinkaflı küfürlü kelimelerde bulunması' bizleri çok yaralamıştır. Biz, bu olayın adli merciler tarafından 'adi bir olay' ve 'iki kişinin kavgası' olarak değerlendirilmesini istemiyoruz."

"Asıl ben darbedildim" iddiası

Erhan K. ise Kumartaşlı tarafından darbedildiğini öne sürdü.

Darbedilmesinin ardından sinirlendiğini ve demir tabelayla Kumartaşlı'nın aracının camına vurduğunu kabul eden Erhan K, şunları dile getirdi:

"İnsanın gazi olması, o kimliğin arkasına sığınması, ona bazı haklar vermiyor. İnsanları bu kadar öldürmeye teşebbüs edecek kadar sinirli olmasının gazilikle alakası olmaz. Gazilerimize, askerlerimize, polislerimize canımız kurban bizim. Gazilerimize veya şehitlerimize kesinlikle küfür etmedim. Ben onun gazi ya da dernek başkanı olduğunu bilmiyorum. O derneğin yerini bile bilmiyorum. Hayatımda ilk defa oraya gittim. Dernek içinde Kumartaşlı ile aramızda çıkan arbedede bana en az 6 kişi saldırdı.

Neredeyse ölüyordum. Birisi ayırmaya çalışıyordu. Beni göz işareti yaptığım şahıs kurtardı. Sonrasını hatırlamıyorum. Tekmeler yumruklar, boğazıma ayağıyla bastı. Asıl darba ben uğradım. Hastanede ise başka bir gaziye hakarette bulunmadım. Hastanede gazi amca önümü kesti ve duygu sömürüsü yaptı, ağzımı bile açmadım. O şahıs hastanede önüme çıktı ve bana hakaret etti. Ben onlara hakaret etmedim."

Kaynak: AA