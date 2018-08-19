Sırbistan'ın İlk Caz Müzesine Yoğun İlgi

Sırbistan'ın güneyindeki Nis şehrinde açılan ve ülkede ilk olan caz müzesi, müzikseverlerden yoğun ilgi görüyor.

"Uluslararası Nisville Caz Tiyatro Festivali" organizatörleri tarafından tarihi Nis Kalesi'nin hamamında açılan müze, Sırbistanlıların yanı sıra ülkeyi ziyaret eden turistlerin de yoğun ilgisiyle karşılandı.

Müzenin girişine yerleştirilen müzik kutusu, ziyaretçilere, Nisville Festivali'nin son 13 yılında çalan 27 parçayı dinleme imkanı tanıyor.

Yerli ve yabancı caz ustalarının fotoğraflarına yer verilen müzede, ziyaretçilerin, gitar, piyano, saksafon, klarnet gibi çeşitli enstrümanlarla tanışma fırsatı bulduğu bir de müzik odası bulunuyor.

Müze Müdürü Luka Niciforovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ziyaretçilerin çoğunlukla Asya ülkelerinden gelen turistler olduklarını belirterek, "Müzenin en çok ilgi gören kısmı, Saban Bajramovic ve Solomon Burke'nin odaları." dedi.

Balkanlar'da caz müzik denince akla ilk gelen sanatçı Saban Bajramovic'in odasında, kendisinin heykeli ve fotoğraflarının yanı sıra şarkılarının dinlenebildiği özel bir müzik kutusunun bulunduğuna dikkati çeken Niciforovic, Solomon Burke'nin odasında ise 2010 yılında katıldığı Nisville'de oturduğu koltuk ve uyuduğu yatağın başlığının bulunduğunu söyledi.

Nisville festivali için Berlin'den gelen Dzesika Marinkovic, Bajramovic'in şarkılarını bildiğini belirterek, "Gezerken müzeyi fark ettim. İçeri girmem gerektiğini düşündüm." diye konuştu.

Girişin ücretsiz olduğu müzede, ziyaretçiler için bağış kutusu bulunuyor.