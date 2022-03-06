Sırbistan'ın başkentinde Ukrayna'ya destek gösterisi

Sırbistan'ın başkenti Belgrad ile Novi Sad'da Ukrayna'ya destek gösterisi düzenlendi.

Gösterilerde Rusya karşıtı sloganlar atılırken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Hitler benzetmesi yapıldı.

Başkent Belgrad'da bir araya gelen yüzlerce gösterici, " Ukrayna'da barış", "Yaşasın Ukrayna" ve "Savaşı durdurun" sloganları attı.

Bir göstericinin Rusya pasaportu yaktığı eyleme Sırbistan'da yaşayan Ruslardan da katılım oldu. Rus asıllı bir gösterici, her sabah savaşın biteceği ümidi ile uyandığını söyledi.

Belgrad'daki gösteriler sırasında Rusya taraftarı başka bir grup Putin'i destekleyen sloganlar atarken, iki grup arasında sorun yaşanmaması için polis koridoru oluşturuldu.

Novi Sad'dan Ukrayna'ya yardım paketi

Sivil Voyvodina Derneği tarafından Novi Sad'da düzenlenen gösteride dernek sözcüsü Darko Sper, "Acımasız saldırılara maruz kalan Ukrayna vatandaşları ile dayanışma içinde olmak sadece bir insanlık sorunu değil aynı zamanda bir medeniyet gösterimidir. Ukrayna'ya yönelik saldırı Avrupa demokrasisine de saldırı anlamına gelmektedir." açıklamasını yaptı.

Novi Sad'daki gösterinin ardından, gıda, hijyen ürünleri ve kıyafetlerden oluşan yardım paketi Ukrayna'nın Belgrad Büyükelçiliğine teslim edilmek üzere yola çıktı. Yardımların büyükelçilik vasıtasıyla Ukrayna'ya gönderileceği belirtildi.