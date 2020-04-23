Sırbistan'dan getirilen 94 Türk vatandaşı Kütahya'da yurtlara yerleştirildi
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Sırbistan'dan getirilen 94 Türk vatandaşı Kütahya'da yurtlara yerleştirildi

Sırbistan'dan getirilen 94 Türk vatandaşı Kütahya'da yurtlara yerleştirildi Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Sırbistan'dan Türkiye'ye getirilen 94 Türk vatandaşı, Kütahya'daki Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait yurtlara yerleştirildi.

23.04.2020 02:29 | Son Güncelleme: 23.04.2020 02:31
Sırbistan'dan getirilen 94 Türk vatandaşı Kütahya'da yurtlara yerleştirildi

Sırbistan'dan getirilen 94 Türk vatandaşı Kütahya'da yurtlara yerleştirildi

KÜTAHYA - Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Sırbistan'dan Türkiye'ye getirilen 94 Türk vatandaşı, Kütahya'daki Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait yurtlara yerleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, ilgili bakanlıkların yürüttüğü ortak çalışmayla 94 Türk vatandaşı, Türk Hava Yolları'na ait uçakla Kütahya Zafer Bölgesel Havalimanı'na getirildi. Uçaktan inenler sağlık kontrolünün ardından, polis ve AFAD ekipleri eşliğinde otobüslerle Kütahya şehir merkezine taşındı. Vatandaşlar, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi'ndeki Gençlik ve Spor Bakanlığı Yesevi ve Dumlupınar öğrenci yurtlarına yerleştirildi.

Yurtta 14 gün gözlem altında tutulacak vatandaşların ihtiyaçlarının, Kütahya Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, Türk Kızılay ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce karşılanacağı belirtildi.

Sırbistan'dan getirilen 94 Türk vatandaşı Kütahya'da yurtlara yerleştirildi

Kaynak: İHA

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