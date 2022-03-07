Sırbistan'da Türk firmaya ait kauçuk fabrikasının tamamlanan ilk etabı için tören yapıldı - Haberler

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Sırbistan'da Türk firmaya ait kauçuk fabrikasının tamamlanan ilk etabı için tören yapıldı

AA, Ahmet Nurduhan - Güncel
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, Sırbistan'ın Leskovac şehrindeki kauçuk fabrikasının ilk etabının tamamlanma törenine katıldı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, Sırbistan'ın Leskovac şehrindeki kauçuk fabrikasının ilk etabının tamamlanma törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Vucic, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile Sırbistan arasındaki ekonomik ve politik iş birliğinin büyüdüğüne dikkati çekerek, 'İki gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda konuştum. İki ülke arasındaki ticari yatırımlar son 10 yılda 10 kat arttı. Yabancı yatırımcılar sayesinde istihdam giderek artıyor." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Aksoy da Sırbistan'da toplam 23 Türk firmasının bulunduğunu belirterek, "Bu firmaların büyük bölümü, Sırbistan'ın güney bölümünde yer almaktadır." dedi.

Cumhurbaşkanı Vucic'in Türk yatırımlarına büyük ilgi gösterdiğini vurgulayan Aksoy, "Erenli firması, ilk yurt dışı yatırımını Sırbistan'da gerçekleştirdi. Bu seçimin gayet iyi olduğunu düşünüyorum zira Sırbistan, yabancı yatırımcılara büyük kolaylıklar ve fırsatlar sağlıyor. Erenli, ilk etapta 338 kişiyi istihdam edecek. Önümüzdeki birkaç yılda bu sayı 1000'lere, 1500'lere çıkacak." diye konuştu.

Leskovac'da 16 milyon 500 bin avroluk yatırım

16 milyon 500 bin avro değerinde yatırım bütçesiyle Sırbistan'ın güneyindeki Leskovac şehrinde hizmet verecek Erenli şirketinin söz konusu fabrikasındaki ürünlerin İtalya, İspanya, Portekiz ve Almanya pazarlarında satılacağı belirtildi.

Sırbistan'da Türk firmaya ait kauçuk fabrikasının tamamlanan ilk etabı için tören yapıldı

Sırbistan'da Türk firmaya ait kauçuk fabrikasının tamamlanan ilk etabı için tören yapıldı

Sırbistan'da Türk firmaya ait kauçuk fabrikasının tamamlanan ilk etabı için tören yapıldı

Sırbistan'da Türk firmaya ait kauçuk fabrikasının tamamlanan ilk etabı için tören yapıldı

AA / Ahmet Nurduhan - Güncel

cumhurbaşkanı, Sırbistan, Türkiye, Türk, Güncel, Haberler

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