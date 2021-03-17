Sırbistan'da Kovid-19 vakalarının artması üzerine alınan tedbirler uygulanmaya başlandı
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Sırbistan'da Kovid-19 vakalarının artması üzerine alınan tedbirler uygulanmaya başlandı

17.03.2021 13:53 | Son Güncelleme: 17.03.2021 14:00

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Belgrad şehir merkezinden detaylar BELGRAD - Sırbistan'da vaka sayılarının artması üzerine yalnızca eczane, fırın ve benzin istasyonlarının çalışmasına karar verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Belgrad şehir merkezinden detaylar

BELGRAD - Sırbistan'da vaka sayılarının artması üzerine yalnızca eczane, fırın ve benzin istasyonlarının çalışmasına karar verildi. 22 Mart Pazartesi gününe kadar devam edecek uygulamanın ilk gününde başkent Belgrad sokakları tenha görüntüsüyle dikkat çekti.

Sırbistan'da Kovid-19 vakalarının artması üzerine alınan tedbirler uygulanmaya başlandı
Sırbistan'da Kovid-19 vakalarının artması üzerine alınan tedbirler uygulanmaya başlandı
Sırbistan'da Kovid-19 vakalarının artması üzerine alınan tedbirler uygulanmaya başlandı
Sırbistan'da Kovid-19 vakalarının artması üzerine alınan tedbirler uygulanmaya başlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Filip Stevanovic

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