Sırbistan'da Kovid-19 vakalarının artması üzerine alınan tedbirler uygulanmaya başlandı
17.03.2021 13:53 | Son Güncelleme: 17.03.2021 14:00
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Belgrad şehir merkezinden detaylar BELGRAD - Sırbistan'da vaka sayılarının artması üzerine yalnızca eczane, fırın ve benzin istasyonlarının çalışmasına karar verildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Belgrad şehir merkezinden detaylar
BELGRAD - Sırbistan'da vaka sayılarının artması üzerine yalnızca eczane, fırın ve benzin istasyonlarının çalışmasına karar verildi. 22 Mart Pazartesi gününe kadar devam edecek uygulamanın ilk gününde başkent Belgrad sokakları tenha görüntüsüyle dikkat çekti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Filip Stevanovic