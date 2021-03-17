Sırbistan'da Kovid-19 vakalarının artması üzerine alınan tedbirler uygulanmaya başlandı

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Belgrad şehir merkezinden detaylar

BELGRAD - Sırbistan'da vaka sayılarının artması üzerine yalnızca eczane, fırın ve benzin istasyonlarının çalışmasına karar verildi. 22 Mart Pazartesi gününe kadar devam edecek uygulamanın ilk gününde başkent Belgrad sokakları tenha görüntüsüyle dikkat çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Filip Stevanovic