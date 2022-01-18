Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Türkiye ziyaretinde en etkilendiği olayı Erdoğan'a anlattı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Türkiye ziyaretinde en etkilendiği olayı Erdoğan'a anlattı

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Güncel

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, resmi karşılama töreninde rüzgarın kaldırdığı halıları, kameramanından fotoğrafçısına kadar herkesin düzeltmeye çalışmasından çok etkilendi. Şahit olduğu olayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlatan Vucic, "Başka hiçbir ülkede görmedim. Bu, onların devletine ve size olan sevgilerini gösteriyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic resmi törenle karşıladı. Karşılama sırasında halının şiddetli rüzgar nedeniyle kalkması üzerine kameramanından fotoğrafçısına çevredeki herkes bozulan halıyı düzeltmek için harekete geçti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Türkiye ziyaretinde en etkilendiği olayı Erdoğan'a anlattı

"BAŞKA HİÇBİR ÜLKEDE GÖRMEDİM"

Bu olaydan çok etkilenen Vucic, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a o anları anlatırken "Ben bir şey söylemek istiyorum Sayın Cumhurbaşkanı. Başka hiçbir ülkede görmediğim bir şey. Rüzgar halıları kaldırdığında karşılama töreninde, baktım ki bu işi kişiler orada yoktu. Baktım ki kameramanı, fotoğrafçısı sağına soluna bakmadan, kimseyi beklemeden el ele verip düzeltiyorlar. Bu, onların devletine ve size olan sevgilerini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Türkiye ziyaretinde en etkilendiği olayı Erdoğan'a anlattı

FAHRETTİN ALTUN SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Vucic'in açıklamalarını ve anlattığı olayın yer adığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Türkiye ziyaretinde en etkilendiği olayı Erdoğan'a anlattı

Emre İliksiz
Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title