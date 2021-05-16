Sırası geldiği halde aşı yaptırmayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, hafta içi 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek

İki haftalık kademeli normalleşme sürecinde 65 yaş üstü ve 18 yaş altı vatandaşlar için yeni tedbirler uygulanacak. 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan iki doz aşısını yaptırmış olanlar için herhangi bir kısıtlama getirilmeyecek. 18 yaş altı gençler ve çocuklar için de ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması olmayacak. Ancak sırası gelmesine rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar hafta içi günlerde sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede 65 yaş üzeri ve 18 yaş altında olanlar için de yeni tedbirler alındı. Buna göre kademeli normalleşme döneminde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan iki doz koronavirüs aşısını yaptırmış olanlar ile 18 yaş altındakiler için sokağa çıkma kısıtlaması olmayacak. Hakkı olmasına rağmen aşı yaptırmayı tercih etmeyen vatandaşlar isehafta içi sadece 10.00-14.00 saatleri arasında dışarı adım atabilecek.

18 YAŞ ALTI VE AŞISINI YAPTIRAN 65 YAŞ ÜSTÜNE KISITLAMA YOK

Genelgede şu ifadelere yer verildi:

"18 yaş altı gençler ve çocuklarımız ile aşı hakkını kullanarak iki doz aşı olmuş olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız için herkes için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dışında ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.

AŞI YAPTIRMAYAN 65 YAŞ ÜSTÜNE SAAT SINIRLAMASI GETİRİLDİ

Aşı hakkı bulunmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ise hafta içi günlerde sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup, hafta sonları tam gün sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olacaklardır.

TOPLU TAŞIMA KULLANAMAYACAKLAR

Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olup olmadığına bakılmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız kademeli normalleşme döneminde şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanamayacaklardır."