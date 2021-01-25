Sır mektup yıllar sonra oraya çıktı! İbrahim Tatlıses'i yağmalamak istemişler...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sır mektup yıllar sonra oraya çıktı! İbrahim Tatlıses'i yağmalamak istemişler...

25.01.2021 11:00 | Son Güncelleme: 25.01.2021 11:04
Sır mektup yıllar sonra oraya çıktı! İbrahim Tatlıses'i yağmalamak istemişler...

İbrahim Tatlıses, 14 Mart 2011'de "İbo Show" programının çekimlerine katıldıktan sonra asistanı Buket Çakıcı ile İstanbul Maslak'taki Nurol Plaza'dan çıktığı sırada beş kişinin silahlı saldırısına uğramış ve uzun namlulu silahlarla başının sağ tarafından vurularak ağır yaralanmıştı.

İbrahim Tatlıses, 14 Mart 2011'de "İbo Show" programının çekimlerine katıldıktan sonra asistanı Buket Çakıcı ile İstanbul Maslak'taki Nurol Plaza'dan çıktığı sırada beş kişinin silahlı saldırısına uğramış ve uzun namlulu silahlarla başının sağ tarafından vurularak ağır yaralanmıştı.

Saldırıda Tatlıses'in asistanı Çakıcı da yaralanmış, şoförü Hakan Çalışkan ise olaydan yara almadan kurtulmuştu.

Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; İbrahim Tatlıses'e silahlı saldırıda bulunan Abdullah Uçmak'ın, suikast girişiminden 3 yıl önce ünlü türkücüye haraç almak için tehdit dolu mektup gönderdiği ortaya çıktı.

Uçmak'ın iki adamını Tatlıses'i yağmalamak için gönderdiği belirlenince; Cumhuriyet Başsavcılığı, Uçmak'ın iki adamı Ali Tekin Akkoyunluoğlu ve Mehmet Sebe'ye dava açtı. İki zanlıya 15 yıla kadar hapis istendi.

"ONUN İSMİYLE SOSYAL MEDYADA TEHDİT EDİLİYORUM"

İbrahım Tatlıses geçtiğimiz ay Abdullah Uçmak etiketiyle sosyal medyada yapılan paylaşım sonrası "Onun ismiyle sosyal medyada tehdit ediliyorum" diyerek savcılığa başvurmuştu.

Tatlıses, şikayet dilekçesinde "Abdullah Uçmak tarafından öldürülmeye çalışıldığım kamuoyunun malumu. Onun ismiyle sosyal medyada tehdit ediliyorum" dedi.

Tatlıses'in şikayetinin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Savcılık, yazının içeriğinde tehdit unsuru oluşturacak bir ifadeye rastlanmadığını belirtti.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Donald Trump Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aleyna Tilki Ceyda Düvenci Jennifer Lopez Serenay Sarıkaya
Spor Okan Buruk Fatih Terim Ersun Yanal Ünal Karaman Rıza Çalımbay
Tüm Haberler İtfaiye Esenyurt Gaziantep Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sır mektup yıllar sonra oraya çıktı! İbrahim Tatlıses'i yağmalamak istemişler... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.1.2021 11:03:51. #1.16#
title