Sır Davıd Attenborough sahneye çıkarak sürpriz yaptı!

Bu yıl 49'uncusu düzenlenen dünyanın en büyük festivallerinden Glastonbury'de, Mavi Gezegen II' belgeselinden ilham alınarak tek kullanımlık plastiklerin yasaklanmasının şerefine, BBC Stüdyoları festival organizatörleri ile güç birliği yaptı. BBC'nin ünlü Doğa Tarihi Departmanı'nın, BBC One'da yayınlanacak iddialı yeni belgesel dizisi Seven Worlds, One Planet'in global lansmanı festivalde gerçekleştirildi.

Festivalde bir de sürpriz yaşandı: Belgeseli seslendiren Sir David Attenborough sahneye çıkarak Avustralyalı ünlü şarkıcı ve söz yazarı Sia ile efsanevi besteci Hanz Zimmer'in belgesel için yaptıkları Out There şarkısıyla ilgili bilgi verdi.

Kıtaların zenginliğini gözler önüne seren Seven Worlds, One Planet fragmanı yaklaşık 50 ülkede, televizyonlarda ve dijital platformlarda yayınlandı. Dünyanın dört bir yanındaki BBC doğa tarihi belgeselleri hayranları, yeni belgeselden ilk görüntülerle birlikte tanıtım videosu için özel olarak çekilen sahneleri de izledi.

Glastonbury Festivali'nin son gününde, sahne performansları arasında doğa tarihi klipleri ve gezegenimizdeki canlı çeşitliliğini ortaya koyan üç dakikalık bir video gösterildi. Seven Worlds, One Planet fragmanından önce ise festivalciler, okyanuslardaki canlı çeşitliliği yansıtan akustik bir performans dinledi.

Fragman Glastonbury'de gösterilirken, Out There şarkısı BBC Radio I'deki Dev and Alice Show'da da yayınladı.

Yeryüzü II belgesel dizisinden esinlenen Out There şarkısı, Sia, Christopher Braide ve Hans Zimmer tarafından bestelendi. Yapımcılığını Russell Emanuel, aranjörlüğünü, Bleeding Fingers Music'ten Andrew Christie üstlendi.

Seven Worlds, One Planet fragmanını buradan izleyebilirsiniz:

https://youtu.be/IlFRPkT-hVc

Hans Zimmer "Sia gerçek bir virtüöz. Sesi de söz yazarlığı kadar güçlü. Out There şahane bir şarkı ve hem benim hem de Bleeding Fingers ekibi için bu şarkıya hayat vermek çok güzeldi. Müzik, Sir David Attenborough'nun sesini ve olağanüstü görüntüleri tamamlıyor" yorumunda bulundu.

Sia ise "Bu belgesel için Hans Zimmer ile iş birliği yapmış olmak benim için gurur verici. Bu yapımın ve Yeryüzü belgeselinin gezegenimize katkıları çok önemli. Bunun bir parçası olmaktan gurur duyuyorum" diye konuştu.

BBC İçerik Direktörü Charlotte Moore şunları ekledi: "Seven Worlds, One Planet/Yedi Dünya, Bir Gezegen/ Yedi Dünya, Tek Gezegen'in fragmanını Glastonbury'de görücüye çıkarmış olmak bizim için mutluluk verici. Sir David Attenborough'nun damga vurduğu bu belgesel, BBC One'un en önemli işlerinden biri olacak. Son teknolojiden yararlanarak hayvanlar alemini mercek altına alan belgesel, doğaya başka bir gözle bakmamızı sağlayacak."

2019 yılında Glastonbury Festivali'nde tek kullanımlık plastiklerin yasaklanması şerefine, BBC Earth'ün dijital ve sosyal platformlarında etkinlik boyunca hem sürdürülebilirlik, permakültür ve biyoçeşitlilik hem festivalin tarihçesi ve müzikle ilgili içerikler paylaşıldı.

Seven Worlds, One Planet/Yedi Dünya, Bir Gezegen/ Yedi Dünya, Tek Gezegen hakkında:

Milyonlarca yıl önce yeryüzü kabuğunun inanılmaz güçler tarafından parçalanmasıyla yedi kıta ortaya çıktı. Sir David Attenborough'nun sunduğu Seven Worlds, One Planet/Yedi Dünya, Bir Gezegen/ Yedi Dünya, Tek Gezegen, her kıtaya has hayvanların yaşantısını gözler önüne seriyor. Kor gibi yanan Afrika'nın düzlüklerinden Antarktika'nın donmuş sularına, buralarda yaşayan hayvanların şimdiye kadar hiç görmediğimiz hallerine tanıklık edeceğiz. Kıtaların en büyüğü Asya'da sınırları zorlayan canlıları, Avrupa'da ise yanı başımızda yaşanan gizli dramları izleyeceğiz.

Her bir kıtadaki canlı çeşitliliğinin altını çizen dizide, insanoğlunun hüküm sürdüğü modern dünyada hayvanların göğüs germek zorunda oldukları zorluklar da vurgulanıyor. Hayvanların şimdiye dek bilinmeyen, görülmemiş ve duyulmamış hikayeleri, her kıtayı kendine özgü yapan özelliklerini keşfetmemizi sağlayacak.

BBC Stüdyoları Doğa Tarihi Departmanı yapımı Seven Worlds, One Planet/Yedi Dünya, Bir Gezegen/ Yedi Dünya, Tek Gezegen, BBC America, Tencent Penguin Pictures, ZDF, France Télévisions ve China Media Group CCTV9'un katkılarıyla hazırlandı.

