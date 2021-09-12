Siparişle müşterilerine ev yemekleri yapan kadın lokantacı oldu - Haberler
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Siparişle müşterilerine ev yemekleri yapan kadın lokantacı oldu

AA / Mehmet Gürkan - Haberler | Güncel
Siparişle müşterilerine ev yemekleri yapan kadın lokantacı oldu

Hatay'da kadın girişimci Semiha Arslanoğlu, siparişle başladığı yemek yapımında açtığı lokantayla aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Hatay'da kadın girişimci Semiha Arslanoğlu, siparişle başladığı yemek yapımında açtığı lokantayla aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Altınözü ilçesinde yaşayan evli ve 3 çocuk annesi Semiha Arslanoğlu (37), yaklaşık 1 yıl önce geçici olarak bir okulda hizmetli olarak çalıştı.

Okuldaki işinden arta kalan zamanda evinde siparişle yemek yapıp satmaya başlayan Arslanoğlu, müşterilerinin ısrarıyla iş yeri açmaya karar verdi.

Asgari ücretle çalıştığı işinden biriktirdiği paranın yanı sıra aldığı bir miktar borçla Fatikli Mahallesi'nde lokanta açan Arslanoğlu, aile ekonomisine katkı sunduğu işiyle 3 kişiye de istihdam sağladı.

Arslanoğlu, AA muhabirine, evinde yaptığı yemeklerin beğenilmesi üzerine müşterilerinin ısrarıyla iş yeri açmaya karar verdiğini söyledi.

İlk etapta çevresinden "kadınsın, nasıl yapacaksın" şeklinde tepkiler aldığını aktaran Arslanoğlu, eşi ve çocuklarının kendisini desteklemesiyle bu önyargıları kırdığını anlattı.

Arslanoğlu, ev yemekleriyle başladığı lokantasında dönerden tosta kadar farklı lezzetleri de müşterilerine sunduğunu ve talebin çok iyi olduğunu dile getirdi.

Bir okulda hizmeti olarak çalışan eşinin ve 3 çocuğunun boş zamanlarında kendisine destek olduğunu ifade eden Arslanoğlu, "İŞKUR aracılığıyla okulda çalışmaya başladım. Oradan aldığım asgari ücreti biriktirdim. Yaklaşık 12 bin lira biriktirdim ve üzerine de borçlanarak burayı açtım. Çok şükür işler yolunda gidince şu an borcum kalmadı. İyi ki burayı açmışım. Çok şükür günden güne yükseliyoruz, her gün üzerine bir şey kata kata gidiyoruz. Evim gibi artık burası." diye konuştu.

Arslanoğlu, aile ekonomisine katkı sağladığı işi sayesinde üç kişiye de istihdam sağladığını belirtti.

Yaptığı yemeklerin beğenilmesinin kendisini motive ettiğini dile getiren Arslanoğlu, kendi işinin patronu olmanın çok güzel bir duygu olduğunu kaydetti.

Müşterilerden Abdullah Turunç da "Her geldiğimizde farklı lezzetler ile karşılaşıyoruz. Aynı zamanda kadın istihdamına katkı sağlama açısından da elimizden geldiğince buraya gelmeye çalışıyoruz. Umarım çevredekilere iyi örnek olur ve kadın girişimcilerin sayıları artarak devam eder." dedi.

Siparişle müşterilerine ev yemekleri yapan kadın lokantacı oldu

Siparişle müşterilerine ev yemekleri yapan kadın lokantacı oldu

Siparişle müşterilerine ev yemekleri yapan kadın lokantacı oldu

Siparişle müşterilerine ev yemekleri yapan kadın lokantacı oldu

AA / Mehmet Gürkan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Siparişle müşterilerine ev yemekleri yapan kadın lokantacı oldu - Haberler
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