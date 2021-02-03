"Sipariş verdiğiniz ilacı almadığınız için firmayı zarara uğrattınız" denilerek telefonla 75 bin lirası dolandırıldı
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"Sipariş verdiğiniz ilacı almadığınız için firmayı zarara uğrattınız" denilerek telefonla 75 bin lirası dolandırıldı

03.02.2021 18:23 | Son Güncelleme: 03.02.2021 18:26

Afyonkarahisar'da, telefonla kendisini arayıp, "internet üzerinden verdiği ilaç siparişini almadığı için firmayı zarara uğrattığını" söyleyen kişilerce 75 bin lira dolandırılan kişi, polise başvurdu.

Afyonkarahisar'da, telefonla kendisini arayıp, "internet üzerinden verdiği ilaç siparişini almadığı için firmayı zarara uğrattığını" söyleyen kişilerce 75 bin lira dolandırılan kişi, polise başvurdu.

Bolvadin ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki Halil Balcı, bir alışveriş sitesinden kişisel kullanım için bir ilaç siparişi verdi.

Bir süre sonra Balcı'yı arayıp kendisini "avukat" olarak tanıtan kişi, ilacı kargo şirketinden almadığı için firmayı zarara uğrattığı gerekçesiyle Balcı'dan 75 bin lira istedi.

Komşusundan borçlanıp bankadan da kredi çekerek 75 bin lirayı bulan Balcı, kendisine verilen hesap numarasına parayı yatırdı.

Balcı, bir süre sonra damadına olayı anlatınca dolandırıldığını fark edip polise başvurdu.

Balcı, AA muhabirine, kendisini arayan kişinin avukat olduğunu, firmayı zarara uğrattığı için kendisinden para istediğini söyledi.

Kendisini arayanın 132 bin lira istediğini ancak 75 lirasını gönderdiğini ifade eden Balcı, "Bana ilacı almadığım için firmayı zarara uğrattığımı, geciken sürenin 5 bin gün olduğunu ve 132 bin lira da para cezamın olduğunu söylediler." dedi.

Komşusundan ve bankadan kredi çekerek parayı banka hesabına gönderdiğini anlatan Balcı, şunları kaydetti:

"Parayı gönderdikten sonra telefonla arayanlar, 'Abi süreyi 5 dakika geçirdin, 25 bin lira daha yatıracaksın. Parayı 100 bin liraya denkle' dedi. Parayı denkleştirmek için durumu anlatıp damadımdan yardım isteyince dolandırıldığımı anladım. Polise gidip dilekçe verdim."

Balcı, böyle bir tuzağa düştüğünü anlayamadığını, şu anda ise olayla ilgili savcılıktan gelecek haberi beklediklerini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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