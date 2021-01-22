"Sipariş tutuklama" tartışmasına Numan Kurtulmuş noktayı koydu: İki bakanımız arasında tartışma yok, siyasi magazin olayı oldu
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"Sipariş tutuklama" tartışmasına Numan Kurtulmuş noktayı koydu: İki bakanımız arasında tartışma yok, siyasi magazin olayı oldu

22.01.2021 21:23 | Son Güncelleme: 22.01.2021 21:40

Geçen günlerde Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Tutuklama siparişi verenlere sesleniyorum. Yargıya kimse parmak sallayamaz" dedi. Bu açıklamanın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik olduğu iddia edilirken, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "İki bakanımızın arasında bir tartışma yok. Bu biraz da siyasi magazin olayı oldu" dedi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, geçen gün yaptığı açıklamalarda, "Klavye başına geçip her gün sosyal medyada bana tutuklama siparişi ya da tahliye siparişi verenlere sesleniyorum. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Burada kanunlar işler, kurallar işler, usuller işler ve işlemeye de devam eder. Bu işleyişi beğenmeyen gider itiraz hakkını kullanır ama yargıya kimse parmak sallayamaz" ifadelerine yer verdi.

SÖZLERİNİ SOYLU İÇİN SÖYLEDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Gül'ün bu açıklamaları kısa sürede gündem olurken, sözlerini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik olarak söylediği iddia edildi.

"İKİ BAKANIMIZIN ARASINDA BİR TARTIŞMA YOK"

Haber Global'e konuk olan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş konuyla ilgili olarak değerlendirmede bulundu. Kurtulmuş, "İki bakanımızın arasında bir tartışma yok. Öncelikle bunu belirtmek isterim. Sosyal medyanın sadece yargı değil siyasette de bir baskısı var. İçişleri Bakanımıza yapılan hakaret son derece aşağılık bir durumdur. Çok yakın iki arkadaş ve siyasetin içinden gelen iki arkadaşımızdır" dedi.

"BU BİRAZ DA SİYASİ MAGAZİN OLAYI OLDU"

Kurtulmuş daha sonra, "Bu biraz da siyasi magazin olayı oldu. Her gün onlarca siyasetçilere sosyal medyadan böyle hakaretler yapılıyor. Bu alanın temizlenme zarureti var. Sosyal medya alanını kirletiyorlar, bunların önüne geçilmeli" dedi.

'Sipariş tutuklama' tartışmasına Numan Kurtulmuş noktayı koydu: İki bakanımız arasında tartışma yok, siyasi magazin olayı oldu

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