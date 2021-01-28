Sion - Basel maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? Sion - Basel maçı şifresiz canlı izlenecek mi?
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Sion - Basel maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? Sion - Basel maçı şifresiz canlı izlenecek mi?

28.01.2021 09:34 | Son Güncelleme: 28.01.2021 09:39
Sion - Basel maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? Sion - Basel maçı şifresiz canlı izlenecek mi?

İsviçre Süper Lig'de futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Sion - Basel maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Sion - Basel maçı hangi kanalda? Sion - Basel maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Sion - Basel maçı ne zaman, saat kaçta?

İsviçre Süper Lig'de büyük önem taşıyan maçta Sion - Basel karşı karşıya gelecek. Peki, Sion - Basel maçı ne zaman, saat kaçta? Sion - Basel maçı hangi kanalda, hakemi kim? Sion - Basel maçı şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar.

SİON - BASEL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sion - Basel, İsviçre Süper Ligi maçı 28 01 2021 Perşembe günü 22:30'da başlayacak.

SİON - BASEL MAÇI HANGİ KANALDA?

Sion - Basel, İsviçre Süper Ligi maçı 28 01 2021 Perşembe günü Bilyoner TV'den yayınlanacak.

SİON - BASEL MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLENECEK Mİ?

Sion – Basel maçı Bilyoner TV platformundan yayınanacak.

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