Sion - Basel maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? Sion - Basel maçı şifresiz canlı izlenecek mi?
İsviçre Süper Lig'de futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Sion - Basel maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Sion - Basel maçı hangi kanalda? Sion - Basel maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Sion - Basel maçı ne zaman, saat kaçta?
İsviçre Süper Lig'de büyük önem taşıyan maçta Sion - Basel karşı karşıya gelecek. Peki, Sion - Basel maçı ne zaman, saat kaçta? Sion - Basel maçı hangi kanalda, hakemi kim? Sion - Basel maçı şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar.
SİON - BASEL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Sion - Basel, İsviçre Süper Ligi maçı 28 01 2021 Perşembe günü 22:30'da başlayacak.
SİON - BASEL MAÇI HANGİ KANALDA?
Sion - Basel, İsviçre Süper Ligi maçı 28 01 2021 Perşembe günü Bilyoner TV'den yayınlanacak.
SİON - BASEL MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLENECEK Mİ?
Sion – Basel maçı Bilyoner TV platformundan yayınanacak.