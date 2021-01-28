Sion - Basel maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? Sion - Basel maçı şifresiz canlı izlenecek mi?

İsviçre Süper Lig'de futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Sion - Basel maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Sion - Basel maçı hangi kanalda? Sion - Basel maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Sion - Basel maçı ne zaman, saat kaçta?