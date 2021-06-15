Sinovac aşısı neden yok? Sinovac aşısı geldi mi? Sinovac randevusu alamıyorum sorunu
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Sinovac aşısı neden yok? Sinovac aşısı geldi mi? Sinovac randevusu alamıyorum sorunu

Sinovac aşısı neden yok? Sinovac aşısı geldi mi? Sinovac randevusu alamıyorum sorunu
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Aşamalı olarak aşılama süreci devam ederken sırası gelenler ister Biontech isterse de Sinovac aşısı olmayı tercih edebiliyor. Peki, Sinovac aşısı neden yok? Sinovac aşısı geldi mi? Sinovac randevusu alamıyorum sorunu

Ülkemizde koronavirüse karşı aşı uygulamalarında büyük yol kat edildi. Bakan Koca aşılamaya dahil edilen yeni grupları açıkladıkça randevulara talep de artıyor. Dün 750 bin vatandaşın aşılandığını duyuran Fahrettin Koca, memur ve SGK'ya kayıtlı işçilerin de randevu alabileceğini duyurdu. Akabinde aşı randevusu almak isteyenler MHRS sistemine giriş yapıyor. Sinovac aşısını tercih edecek olanlar sistem hatasıyla karşılaşıyor.

SİNOVAC AŞISI NEDEN YOK?

SGK'lı tüm çalışanlara aşı hakkı tanındı. Vatandaşlar aşı olmak için MHRS ve e Nabız sistemlerine akın etti. Randevu almak isteyen kişilerin karşısına BioNTech ve Sinovac seçenekleri çıkıyor. Ancak sistem Sinovac'ı seçinde 'hata' veriyor. Bu sebeple milyonlar neden Sinovac aşı randevusu verilmediğini merak ediyor.

Bir süredir Çin aşısı randevusu verilmiyor. Önümüzdeki günlerde söz konusu aşının tedariki gerçekleştiğinde, Sinovac aşı randevularının açılması bekleniyor.

SİNOVAC AŞISI NE ZAMAN GELECEK?

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, "Bu ay için planlanan 30 milyon doz BioNTech aşısının yaklaşık yarısı teslim edildi, tedarik süreci planlandığı gibi ilerliyor. 3.5 milyon doz Sinovac aşısının da Türkiye'ye gelmesini bekliyoruz. Çin'den izni çıkan aşının yeni partisinin toplamda 14.5 milyon doza ulaşması öngörülüyor. Bu sayede, Sinovac aşısı olmayı bekleyenlerin taleplerinin karşılanması hedefleniyor" dedi.

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