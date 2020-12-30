Sinop'un neyi meşhur? Sinop'un meşhur olan yemekleri ve içecekleri nedir? Sinop'un nesi meşhur?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sinop'un neyi meşhur? Sinop'un meşhur olan yemekleri ve içecekleri nedir? Sinop'un nesi meşhur?

30.12.2020 18:37 | Son Güncelleme: 30.12.2020 18:40
Sinop'un neyi meşhur? Sinop'un meşhur olan yemekleri ve içecekleri nedir? Sinop'un nesi meşhur?

Ülkemizde yer alan şehirlerin ayrı ayrı meşhur olan yiyecekleri, içecekleri ve yemekleri mevcuttur. Şehirlerimizden birisi olan Sinop'un nesi meşhur, neyi meşhur? Sinop'ta yenilebilecek yemekler nelerdir? Sinop'un en meşhur içecekleri nelerdir? Sinop'un en meşhur yemekleri, Sinop'un en meşhur yerleri, turistik bölgesi!

Ülkemizde bütün illerin kendilerine özel meşhur yemekleri ve içecekleri vardır. Bazı illerin az meşhur yiyeceği veya yeri olurken bazı illerimizin ise çok fazla şeyi meşhurdur. Peki Sinop'un neyi meşhurdur, Sinop'un nesi meşhur? Sinop'un en meşhur yiyecekleri nelerdir?

SİNOP'UN NEYİ MEŞHUR?

Sinop ilimizin en meşhur yiyecekleri ve içeceklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

  • Sinop Tatlısı
  • İçli Tava
  • Sirkeli Pırasa
  • Mısır Çorbası
  • Nokul
  • Sinop Usulü Prenses
  • Mısır Pastası
  • Mısır Tarhanası
  • Kaşık Çıkartması
  • Keşkek
  • Katlama
  • Islama
  • Palamut Pilaki
  • Kabak Millesi

Sinop'un en meşhur yiyecekleri ve içecekleri bu şekildedir. Bunların dışında da illaki meşhur olan şeyleri mevcuttur. Fakat en popülerleri bunlardır diyebiliriz. Ayrıca bu meşhur yiyecekler ve içecekler sadece o şehre ait değildir, o bölgenin de meşhur yemekleridir.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Gülben Ergen Yılmaz Erdoğan Murat Dalkılıç
Spor Metin Oktay Fatih Terim Halis Özkahya Fırat Aydınus Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Erkek Maltepe Galatasaray Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sinop'un neyi meşhur? Sinop'un meşhur olan yemekleri ve içecekleri nedir? Sinop'un nesi meşhur? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 18:40:33. #1.15#
title