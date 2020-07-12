Sinop'un eşsiz lezzetlerinden olan mantıya yoğun talep Sinop'un eşsiz lezzetlerinden olan mantıya yoğun talep -İsmini turistler koydu, ünü ülke sınırlarını aştı İsmini turistlerin koyduğu "Sinop mantısı"nın ünü ülke sınırlarını aştı.

Sinop'un eşsiz lezzetlerinden olan mantıya yoğun talep

-İsmini turistler koydu, ünü ülke sınırlarını aştı

SİNOP - İsmini turistlerin koyduğu "Sinop mantısı"nın ünü ülke sınırlarını aştı. Sinop mantısı; ince hamuru, kulaklı şekli ve 'cevizli' olması özelliğiyle diğerlerinden ayrılıyor.

Sinop'un yöresel ve eşsiz lezzeti olan mantı, dışarıdan gelen vatandaşlar tarafından yoğun talep görüyor. Sinop'un eşsiz lezzetlerinden olan cevizli ve yoğurtlu Sinop mantısı yoğun ilgi görüyor. İşletme sahibi 29 yaşındaki Aylin Tok, Sinop mantısı hakkında bilgi verdi. Sinop mantısının özelliklerinden bahseden Tok, "Gelen turistler mantımızı yiyorlar, sonrasında memnuniyetlerini dile getiriyorlar ve diyorlar ki 'sizin mantınız bir başka. Ne var bu mantınızda sizin.' Sonrasında misafirlerimiz memleketlerine gidiyorlar ve diyorlar ki 'biz Sinop'ta bir mantı yedik.' Bu sözler yayılarak Sinop mantısının adının duyulmasının temellerini oluşturdu. Yani kısacası biz hiçbir zaman Sinop mantısı yapıyoruz, demedik. 'Biz mantı yapıyoruz, kulaklı mantı yapıyoruz' dedik. Sinop mantısı durumu tamamen Sinop'a gelen turistlerimizce koyulan isimdir. 'Sinop'ta bir mantı yedim, çok lezzetliydi' şeklinde yayılması sonucu Sinop mantısının temelleri oluşmuştur" dedi.

"Cevizli mantı hiçbir yerde yok"

Sinop mantısının diğer mantılardan farkını anlatan Aylin Tok, "Sinop mantısı neyi farklı dersek bükümü farklı ve evlerde yapılan mantılardan hamuru daha ince ve uçları farklı şekilde birleştiriliyor. Sinop mantısının popüler olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi ise cevizli ve yanında yoğurtlu alana sahip olmasıdır. Çünkü Türkiye'de mantının bu şekilde sunulan hali hiçbir yerde yok. Gelen misafirlerimiz diyorlar ki ceviz bizlere tatlıyı anımsatıyor, mantı ile birlikte nasıl olur? Ama genelde gelen müşterilerimiz memnun kalıyorlar. Genel olarak müşterilerimiz buradan mutlu olarak ayrılıyorlar. Biz Sinop'ta mantıcılığı 1989'dan beri yapıyoruz. Ürünlerimizi müşterilerimizin damak tadına göre servis ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA