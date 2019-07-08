Sinop'taki "Durağan olayları" davasında karar

Sinop'un Durağan ilçesinde 2016 yılında, iki grup arasında yaşanan gerginlik sonrası çıkan ve bir kişinin ölümü, 15 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olaylarla ilgili 43 sanıklı davada, tutuklu sanık 25 yıl, tutuksuz yargılanan sanıklardan biri de 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Boyabat Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Yunus Koyun ile bazı tutuksuz sanıklar katıldı.

Tarafların avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada, sanıkların son savunması alındı.

Mahkeme heyeti, savunmaların ardından tutuklu sanık Yunus Koyun'a "kasten adam öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezası verdi.

Tutuksuz sanıklardan Turan Uzunöz "ateşli silah bulundurma ve mala zarar verme" suçundan 3 yıl hapis, Muhammed Koyun ise "mala zarar verme" suçundan para cezasına çarptırıldı. Diğer sanıklar beraat etti.

Olay

Durağan ilçesinde Eylül 2016'da iki grup arasında yaşanan gerginlik sonrası çıkan olaylarda 16 yaşındaki Soner Kara yaşamını yitirmiş, 15 kişi yaralanmıştı. Olayların büyümesi üzerine Kaymakamlık, ilçede bir günlük sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

Kaynak: AA