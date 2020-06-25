Sinop'ta yanan ev kullanılmaz hale geldi
Sinop'ta yanan ev kullanılmaz hale geldi Sinop'un Erfelek ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
25.06.2020 18:10 | Son Güncelleme: 25.06.2020 18:26
Sinop'ta yanan ev kullanılmaz hale geldi
SİNOP - Sinop'un Erfelek ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
Sinop'un Erfelek ilçesi Dere Köyü'nde Mustafa K.'ya ait evde henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Erfelek Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangını itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu söndürdü.
Yangında can kaybı yaşanmazken, büyük çapta maddi hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA