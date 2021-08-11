Sinop'ta sel mi oldu? Sinop sel mi var? Sinop'ta sel, sağanak yağış mı yaşandı?
Yurdumuzda son günlerde kuzey bölgelerde yoğun yağmur nedeniyle sel yaşanabiliyor. Bazı bölgelerde ise heyelan yaşanabiliyor. Sel olan bölgelerden birisi de Sinop oldu. Peki, Sinop'ta sel mi oldu? Sinop sel mi var? Sinop'ta sel, sağanak yağış mı yaşandı?
Sinop'ta etkili olan sağanak yağışta Ayancık Çayı taştı araçlar sel sularında sürüklendi. Bunun ardından vatandaşlar Sinop son dakika haberlerini araştırmaya başladı. Peki, Sinop'ta sel mi oldu? Sinop sel mi var? Sinop'ta sel, sağanak yağış mı yaşandı?
SİNOP'TA SEL Mİ OLDU?
Sinop'taki selde Ayancık Çayı taştı.
Sinop'ta etkili olan sağanak yağışta Ayancık Çayı taştı araçlar sel sularında sürüklendi.
Sinop'ta gece boyunca etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Akarsuların debisinin yükselmesine ve taşmasına yol açan kuvvetli yağışın etkisi sabah gün ağarınca ortaya çıktı. Ayancık Çayı şiddetli yağışın etkisiyle taştı. Çay üzerindeki köprü hasar gördü. Sel sularına kapılan bir araç sürüklendi.