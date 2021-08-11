Sinop'ta sel mi oldu? Sinop sel mi var? Sinop'ta sel, sağanak yağış mı yaşandı?

Yurdumuzda son günlerde kuzey bölgelerde yoğun yağmur nedeniyle sel yaşanabiliyor. Bazı bölgelerde ise heyelan yaşanabiliyor. Sel olan bölgelerden birisi de Sinop oldu. Peki, Sinop'ta sel mi oldu? Sinop sel mi var? Sinop'ta sel, sağanak yağış mı yaşandı?