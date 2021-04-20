Sinop'ta Kur'an kurslarına yüz yüze eğitim kısıtlaması
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Sinop'ta Kur'an kurslarına yüz yüze eğitim kısıtlaması

Sinop'ta Kur'an kurslarına yüz yüze eğitim kısıtlaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SİNOP (İHA) – Sinop Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından korona virüsü tedbirleri kapsamında ildeki tüm Kur'an kurslarının yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçmesi için karar aldı.

SİNOP (İHA) – Sinop Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından korona virüsü tedbirleri kapsamında ildeki tüm Kur'an kurslarının yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçmesi için karar aldı.

Alınan kararda, "İlimiz genelinde İl Müftülüğü'ne bağlı tüm yatılı Kur'an kursları ve yüz yüze eğitim veren Kur'an kurslarının 21 Nisan- 16 Mayıs tarihleri arasında eğitim öğretim faaliyetlerini sadece uzaktan eğitim yoluyla sürdürmelerine karar verilmiştir" denildi.

Karara uyulmaması halinde çeşitli yaptırımların uygulanacağı belirtildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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