Sinop'ta Kur'an kurslarına yüz yüze eğitim kısıtlaması

SİNOP (İHA) – Sinop Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından korona virüsü tedbirleri kapsamında ildeki tüm Kur'an kurslarının yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçmesi için karar aldı.